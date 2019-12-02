Нефьодов анонсував звільнення понад 500 «одіозних співробітників» митниці



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Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов Фото: Главком

Максим Нефьодов очікує, що вже цього року Кабінет Міністрів України ухвалить офіційне рішення про старт роботи нової Держмитслужби

Понад 500 «одіозних співробітників» Державної митної служби України звільнять. Про це 1 грудня в ефірі «UA:Українське радіо» заявив глава відомства Максим Нефьодов.

«Уже з офіційним запуском нової Держмитслужби більше 500 найбільш одіозних співробітників митниці не будуть переведені в нову структуру і будуть звільнені. Це означає, що в дуже багатьох регіонах нам вдасться прямо зараз обезголовити схеми. Але дуже важливий наступний крок – нам треба замістити їх професійними і чесними людьми. Тому що інакше на два – три місяці всі притихнуть, після цього хтось там організує таку саму історію», – сказав він.

За словами очільника митниці, конкурси в нову службу почнуться з кінця грудня.

«Будь ласка, повірте нам, що тепер можна і треба буде працювати чесно. Подавайтеся і хай переможе найкращий. Із наступного року ми починаємо програму підняття зарплати митників, тому подавайтеся», – зазначив Нефьодов.

Він додав, що до початку грудня має запрацювати 16 структур митниці, створених на базі наявних раніше 26.

«Я очікую, що вже цього року Кабінет Міністрів України ухвалить офіційне рішення про старт роботи нової Держмитслужби. І через тиждень я стану, власне, не номінальним, а реальним керівником митниці», – заявив Нефьодов.

Нагадаємо, раніше керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заперечив повідомлення про те, що він консультується з ексглавою СБУ та віцепрем’єром часів Януковича Валерієм Хорошковським.

Як повідомлялося, 31 жовтня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що через саботаж старої системи доходи митниці суттєво впали після того, як було створено Держмитну службу, а Нефьодов її очолив.

«Я в нього (Нефьодова. – ред.) дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається», – сказав Богдан.

Він також заявив, що ексвіцепрем'єрміністр Валерій Хорошковський дає консультації українській владі, зокрема щодо питань митниці.