Поліція розшукує підпалювача автомобіля голови Одеської митниці



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Підпал авто стався близько четвертої ранку у вівторок на автостоянці Одеської митниці Фото: Facebook Максима Нефьодова

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу

Одеські правоохоронці розслідують обставини займання автомобіля, який належав родині в. о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Про це 26 листопада повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції України у Одеській області.

За даними поліції, підпал стався близько четвертої ранку у вівторок на автостоянці Одеської митниці.

«На місці працювали слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. За попередніми висновками експертів, причиною загоряння транспортного засобу став підпал», - говориться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного злочину.

Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що невідомі спалили автомобіль, який належав родині в. о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Він звернувся до МВС України, Національної поліції з вимогою «забезпечити оперативне і прозоре розслідування злочину».