«Нельзя останавливаться. Нужно бомбить дальше». Шокуюче інтерв'ю з матір'ю загиблого російського терориста

Росіяни переконані, що війна має продовжуватися

Мати 26-річного російського окупанта, який загинув у перші дні війни під Києвом прокоментувала своє ставлення до війни та про причини російської агресії. В інтерв'ю Deutsche Welle вона розповіла, навіщо її син поїхав в Україну.

Матері син повідомив, що їде на спільні з Білоруссю навчання.

«Я почала копати – і чим далі, тим більше я розуміла, що він їде в Україну. Я розуміла, що там якась конкретна заварушка», – розповіла жінка.

24 лютого російський солдат потрапив до Гостомеля, де і загинув, про що матері повідомили лише 8 березня.

Проте попри горе втрати сина, жінка своєрідно та агресивно висловилася про причини війни Росії проти України і вважає її виправданою.

«Я розумію це так, простими словами: якби не бомбанули ми, то українці бомбанули б по нас. Бомбанути-то, напевно, треба було. Тут без варіантів. Але щось пішло не так. Звичайно, ніхто не очікував такого. А зараз, якщо вже стільки хлопців полягло, то вже не можна зупинятися. Потрібно йти далі. До перемоги», – заявила росіянка.

Вона впевнена, що російські окупанти вбивають українців заради росіян та їх безпеки та виправдовує смерть сина: «Я думаю, він ліг не дарма там. А за нас. Щоб ми жили довго і щасливо і щоб у нас не було війни. Щоб над нами не літали бомби...».

Нагадаємо, за даними Генштабу Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових.

25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри. Офіційна російська пропаганда розповсюджує інформацію про понад тисячу загиблих.