  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Нельзя останавливаться. Нужно бомбить дальше». Шокуюче інтерв'ю з матір'ю загиблого російського терориста

    У перші дні війни ЗСУ знищили ворожу техніку, що прямувала до Києва - «Нельзя останавливаться. Нужно бомбить дальше». Шокуюче інтерв'ю з матір'ю загиблого російського терориста
    У перші дні війни ЗСУ знищили ворожу техніку, що прямувала до Києва
    фото з відкритих джерел

    Росіяни переконані, що війна має продовжуватися

    Мати 26-річного російського окупанта, який загинув у перші дні війни під Києвом прокоментувала своє ставлення до війни та про причини російської агресії. В інтерв'ю Deutsche Welle вона розповіла, навіщо її син поїхав в Україну.

    Матері син повідомив, що їде на спільні з Білоруссю навчання.

    «Я почала копати – і чим далі, тим більше я розуміла, що він їде в Україну. Я розуміла, що там якась конкретна заварушка», – розповіла жінка.

    24 лютого російський солдат потрапив до Гостомеля, де і загинув, про що матері повідомили лише 8 березня.

    Проте попри горе втрати сина, жінка своєрідно та агресивно висловилася про причини війни Росії проти України і вважає її виправданою.

    «Я розумію це так, простими словами: якби не бомбанули ми, то українці бомбанули б по нас. Бомбанути-то, напевно, треба було. Тут без варіантів. Але щось пішло не так. Звичайно, ніхто не очікував такого. А зараз, якщо вже стільки хлопців полягло, то вже не можна зупинятися. Потрібно йти далі. До перемоги», – заявила росіянка.

    Вона впевнена, що російські окупанти вбивають українців заради росіян та їх безпеки та виправдовує смерть сина: «Я думаю, він ліг не дарма там. А за нас. Щоб ми жили довго і щасливо і щоб у нас не було війни. Щоб над нами не літали бомби...».

    Нагадаємо, за даними Генштабу Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових.

    25 березня Генштаб Збройних сил України оцінював втрати російських військ приблизно у 16 100 осіб. Росія називає значно менші цифри. Офіційна російська пропаганда розповсюджує інформацію про понад тисячу загиблих.

    Читайте також: «Ми зайшли, як військові злочинці». Російські полонені дали пресконференцію у Києві
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Нельзя останавливаться. Нужно бомбить дальше». Шокуюче інтерв'ю з матір'ю загиблого російського терориста