У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Новонароджена дівчинка, яка з’явилась на світ від сурогатної матері, зараз перебуває під опікою держави, бо не має батьків

Правоохоронці Києва викрили спробу продати новонароджену дівчинку іноземцям. Співробітники приватної медичної компанії, намагалися передати іноземцям немовля під виглядом програми сурогатного материнства. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції та Київської міської прокуратури, інформує «Главком». 

Як повідомили у поліції, сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.

Медиків підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною
Медиків підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Надалі задля того, щоб іноземці офіційно могли стати батьками дітей та зареєструвати їх, провели генетичну експертизу. Експертиза встановила, що чоловік не є батьком дівчинки, рідним йому є лише хлопчик», – повідомили у поліції. 

За словами правоохоронців, знаючи це, представники клініки все одно намагалися передати дівчинку сімейній парі, допомагаючи їм через суд визнати батьківство, щоб забрати дитину. Зрештою подружжя повернулося до Китаю з народженим в Україні сином. Дівчинку ж керівники клініки залишили на няню в орендованій квартирі у Києві, поки не вирішиться питання у суді.

Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Зазначимо, що представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього. Натомість їх метою було віддати дитину іноземцям, які оплатили народження двох дітей», – наголосили у поліції.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співвласнику приватної клініки репродуктивної медицини та менеджеру клініки, які намагалися віддати новонароджену дівчинку подружжю з Китаю, знаючи що це не їхня дитина.

Медиків підозрюють у незакінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та незаконній посередницькій діяльності щодо удочеріння дитини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 169 КК України).

Нагадаємо, у Сумах поліція затримала жінку за спробу продати свою новонароджену дитину. За матеріалами справи, 35-річна жителька Сумщини на пізньому терміні вагітності почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. Попередньо, вона планувала отримати $30 тис. На початку травня вона погодилася передати дівчинку жителю Білопільської громади, оформивши фіктивне батьківство. За даними правоохоронців, вона отримала завдаток розміром $1 тис. Жінку затримали, коли їй передали основну частину коштів.

 

