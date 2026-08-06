Вербування для сурогатного материнства: у Києві затримано директора медцентру

Сурогатна матір завагітніла двійнею, але після передчасних пологів обидві дитини померли в лікарні

Правоохоронці викрили схему незаконного сурогатного материнства, яку організував керівник приватного столичного медцентру репродуктивних технологій. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує «Главком».

За даними слідства, підозрюваний завербував українку, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі, для участі в програмі сурогатного материнства для іноземного подружжя. Після передчасних пологів народжені двійнята померли в лікарні.

Як зазначають правоохоронці, жінка погодилася на участь у програмі через безробіття та фінансові труднощі. При цьому їй не повідомили про передбачені договором штрафи на десятки тисяч доларів та суттєві обмеження свободи пересування.

фото: Національна поліція України

Слідчі встановили, що іноземне подружжя, для якого виношувала дітей українка, не мало належних медичних показань для застосування допоміжних репродуктивних технологій, як цього вимагає українське законодавство. Попри це, керівник медичного центру допустив їх до програми без проведення обов’язкового медичного обстеження.

Після перенесення ембріонів жінка завагітніла двійнею, однак вагітність завершилася передчасними пологами. Обидві новонароджені дитини згодом померли в лікарні.

Злочинну діяльність викрили оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, оперативниками кримінальної поліції та за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam.

Затримання підозрюваного фото: Національна поліція України

Під час розслідування правоохоронці провели низку обшуків у медичних закладах, за місцями проживання фігурантів та в їхньому транспорті.

Під час розслідування правоохоронці провели низку обшуків фото: Національна поліція України

Під час обшуків було вилучено речові докази у даній справі фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Керівника медичного центру затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – вербування людини з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили спробу продати новонароджену дівчинку іноземцям. Співробітники приватної медичної компанії, намагалися передати іноземцям немовля під виглядом програми сурогатного материнства. Сімейна пара з Китаю приїхала до України для того, щоб скористатися послугами програми сурогатного материнства, які надає столична приватна клініка. Сурогатна матір народила для пари двійнят – хлопчика та дівчинку.