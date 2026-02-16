Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
Підозрювана у незаконному переправленні немовляти через кордон
фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція намагається встановити точне місцеперебування немовляти за кордоном та перевірити умови, у яких воно проживає

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка під виглядом сурогатного материнства незаконно вивезла новонароджену дівчинку за кордон. Жінка видала себе за біологічну матір дитини, аби передати її іноземному подружжю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що підозрювана уклала договір із приватним медичним центром на участь у програмі сурогатного материнства. Жінці підсадили ембріон, з яким вона не мала жодного генетичного зв’язку. За «послугу» з народження та подальшої передачі дитини киянка мала отримати винагороду у розмірі 14 тис. євро.

За даними поліції, щоб безперешкодно вивезти немовля з України, жінка внесла неправдиві дані до офіційних документів, зазначивши себе законною матір’ю дівчинки. Це дозволило їй перетнути державний кордон та передати дитину замовникам.

Наразі поліція намагається встановити точне місцеперебування немовляти за кордоном та перевірити умови, у яких воно проживає.

Жінці інкримінують порушення за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Цей епізод є частиною масштабного розслідування діяльності двох власників приватних клінік. Правоохоронці нагадують, що зловмисники роками підшукували жінок у скрутному фінансовому становищі для участі у незаконних схемах під прикриттям репродуктивної медицини. 

Нагадаємо, у серпні 2023 року оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

Теги: Київ торгівля людьми слідство поліція немовля кордон злочин підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 лютого, 19:58
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
3 лютого, 14:31
Кличко: Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян
У Києві скоротилася кількість будинків без теплопостачання
1 лютого, 09:18
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
29 сiчня, 21:22
За даними слідства, під час сварки чоловік завдав літній жінці близько 15 ударів по голові металевим кухонним ковшем
Росіянин забив до смерті 85-річну киянку металевим ковшем під час сварки через борг
29 сiчня, 11:04
Київське море – величезна водойма площею понад 920 кв. км, що простягається на 110 км
27 км по льоду: екстремали здійснили перехід через Київське море
27 сiчня, 08:40
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
17 сiчня, 13:06
Український дипломат зустрів заступника глави британського уряду
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
16 сiчня, 12:43

Новини

На березі Київського водосховища виявлено незаконне будівництво та паркани біля води (фото)
На березі Київського водосховища виявлено незаконне будівництво та паркани біля води (фото)
Вечеря закінчилася лікарнею: киянин поранив ножем брата-близнюка під час сварки
Вечеря закінчилася лікарнею: киянин поранив ножем брата-близнюка під час сварки
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
У Києві через негоду стрімко зросли ціни на таксі
У Києві через негоду стрімко зросли ціни на таксі
У Києві через ожеледицю автівка протаранила чергу машин на підйомі (відео)
У Києві через ожеледицю автівка протаранила чергу машин на підйомі (відео)
Станція «Теремки» працює у штатному режимі: метрополітен назвав причину обвалу стелі
Станція «Теремки» працює у штатному режимі: метрополітен назвав причину обвалу стелі

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua