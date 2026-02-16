У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро

Поліція намагається встановити точне місцеперебування немовляти за кордоном та перевірити умови, у яких воно проживає

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 39-річній киянці, яка під виглядом сурогатного материнства незаконно вивезла новонароджену дівчинку за кордон. Жінка видала себе за біологічну матір дитини, аби передати її іноземному подружжю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що підозрювана уклала договір із приватним медичним центром на участь у програмі сурогатного материнства. Жінці підсадили ембріон, з яким вона не мала жодного генетичного зв’язку. За «послугу» з народження та подальшої передачі дитини киянка мала отримати винагороду у розмірі 14 тис. євро.

За даними поліції, щоб безперешкодно вивезти немовля з України, жінка внесла неправдиві дані до офіційних документів, зазначивши себе законною матір’ю дівчинки. Це дозволило їй перетнути державний кордон та передати дитину замовникам.

Наразі поліція намагається встановити точне місцеперебування немовляти за кордоном та перевірити умови, у яких воно проживає.

Жінці інкримінують порушення за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Цей епізод є частиною масштабного розслідування діяльності двох власників приватних клінік. Правоохоронці нагадують, що зловмисники роками підшукували жінок у скрутному фінансовому становищі для участі у незаконних схемах під прикриттям репродуктивної медицини.

Нагадаємо, у серпні 2023 року оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. До складу злочинної організації входило 12 осіб, серед яких два співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми – керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники – працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.