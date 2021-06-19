Друг принцеси Діани розповів про її останнє бажання перед смертю
Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи
Кей став останньою людиною, з якою Діана спілкувалася по телефону.
Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи. Вони обговорювали майбутнє: на той час минув рік з моменту розставання Діани з принцом Чарльзом, і вона планувала зайнятися особистим життям.
«Мені здавалося, що все було добре, але в той же час вона була в розпачі», - розповів 60-річний журналіст.
Проте найсильніше Діана хотіла побачити своїх синів - принца Вільяма і принца Гаррі
Вона часто повторювала, що сумує за дітьми і мріє повернутися до Великої Британії, щоб обійняти їх.
«Вона відчайдушно намагалася почати все спочатку і зробити щось інше, щоб поглянути на королівську сім'ю з іншого боку», - підкреслив Кей.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.
6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.
Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.
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