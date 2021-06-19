Друг принцеси Діани розповів про її останнє бажання перед смертю

Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи

Близький друг принцеси Діани, журналіст Річард Кей (Richard Kay) розкрив подробиці про особисту розмову з нею перед її смертю, пише The Mirror.

Кей став останньою людиною, з якою Діана спілкувалася по телефону.

Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи. Вони обговорювали майбутнє: на той час минув рік з моменту розставання Діани з принцом Чарльзом, і вона планувала зайнятися особистим життям.

«Мені здавалося, що все було добре, але в той же час вона була в розпачі», - розповів 60-річний журналіст.

Проте найсильніше Діана хотіла побачити своїх синів - принца Вільяма і принца Гаррі

Вона часто повторювала, що сумує за дітьми і мріє повернутися до Великої Британії, щоб обійняти їх.

«Вона відчайдушно намагалася почати все спочатку і зробити щось інше, щоб поглянути на королівську сім'ю з іншого боку», - підкреслив Кей.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

6 травня синові принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі виповнилося два роки.

Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.