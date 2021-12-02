«Я не підставка для мікрофона!» Телеведуча каналу Пінчука розповіла, як її довели до сліз (відео)

Олена Фроляк розповіла, як висловила обурення керівнику телеканалу ICTV після ефіру з одним політиком

Відома телеведуча Олена Фроляк, яка третій десяток років веде новини на телеканалі ICTV, підконтрольному мільярдеру Віктору Пінчуку, розказала про випадок у прямому ефірі, який залишив негативний спогад. За словами журналістки, яка також очолює інформаційну службу каналу, під час одного з випусків їй довелося брати інтерв'ю у відомого політика. Поведінка цієї людини, Фроляк не стала називати її прізвище, обурила ведучу настільки, що вона була змушена скаржитися керівництву каналу.

«Це був один із народних депутатів. Він прийшов до нас на ефір. Не буду називати його прізвище. Там був черговий, як вони кажуть, «зашквар». Я не буду називати ні прізвищ, ні ситуації конкретної – це ні до чого... Він мене просто «зробив як дєвочку». Я його питала про одне – він мені про інше. Я його про друге – він мені третє. Я йому про біле – він мені про чорне. У мене було бажання встати і вийти... Але я не можу собі цього дозволити. Він себе поводив нахабно і непрофесійно... Я наступного дня прийшла до Богуцького (СЕО телегрупи StarLight Media, до якої входить й ICTV – ред.) і кажу: «Сашо, я більше в такому участі не беру!», – розповіла Фроляк в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Фроляк описала свої емоції після цього скандального інтерв'ю: «Я – не диктор, не лялька в ефірі, і я – не підставка для мікрофона... Якщо він хотів зробити програмну заяву від своєї партії, це робиться дуже просто: «Шановні глядачі...», сказав і пішов. Причому тут я і наші новини? Причому тут наш канал? Я не можу підвести свою аудиторію, свій канал, свою студію, своїх людей. Я не можу підвести новини, бо це – моя професія». І Богуцький сказав: «Я тебе почув, більше такого не буде!».

За словами ведучої, коли вона вийшла з ефіру, то «просто проревіла». «Найобразливішим було те, що він взагалі на мене не зважав. Він не дивився на мене, а дивився в камеру», – підсумувала Фроляк.

Нагадаємо, телеканал ICTV входить до холдингу StarLightMedia, що належить кіпрській StarLight Media Ltd. Бізнесмен Віктор Пінчук вже не перший рік шукає покупця для свого медіахолдингу, заради продажу він затіяв масштабну реструктуризацію.

За даними джерел «Главкома», олігарх, який все більше відходить від політики, давно розчарувався в телебізнесі, який вимагає постійних дотацій.

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