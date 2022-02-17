Нестор Шуфрич закликав до переговорів з Держдумою РФ, попри визнання нею «ЛДНР»

Проросійський політик вважає, що російські парламентарі повинні мати можливість «чути Україну»

Фракція партії «ОПЗЖ» не голосувала за звернення Верховної Ради до урядів світових країн та міжнародних організацій із закликом не визнавати так звані «ЛНР» і «ДНР», оскільки це виключило би можливість діалогу між українськими парламентарями та Держдумою РФ, яка просила Путіна визнати окупаційні адміністрації. Про це член парламентської фракції «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич заявив в Етері токшоу «Право на владу».

«Ми не хочемо закивати остаточно можливість розмовляти з Державною Думою і примушувати, переконувати їх чути Україну», – заявив Шуфрич.

На уточнююче запитання, чи означає це що «ОПЗЖ» готова поступитися українськими територіями заради діалогу з Росією Шуфрич не відреагував.

Проросійський політик також заявив, що вважає відповідальним за початок війни на Донбасі Петра Порошенка, який, нібито, прийняв рішення повертати території військовим шляхом попри те, що Шуфрич із колегами домовлявся про переговори тодішньої влади із бойовиками задля досягнення компромісу.

Раніше повідомлялося що Шуфрич веде переговори про купівлю чергового телеканалу.

Також повідомлялося, що нещодавно Нестор Шуфрич влаштував істерику в прямому етері та напав на Ляшка (відео).

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