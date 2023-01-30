Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні

Глава МЗС Ізраїлю готує візит до України

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Видання зазначає, що Коен наголошує на допомозі Україні, зазначивши, що незабаром посольство Ізраїлю в Києві повернеться до повноцінної роботи.

Раніше повідомлялося, що призначений минулого літа на посаду посла Ізраїлю у Німеччині Рон Просор дав інтерв’ю німецькому виданню WAZ. Під час спілкування з журналістами, він зізнався, що Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії. А також розповів, чому його країна надає виключно гуманітарну допомогу українській державі, попри прохання надати військову підтримку.

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Також повідомлялося, що ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

До слова, триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.