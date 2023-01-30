Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Ізраїлю готує візит до України

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання зазначає, що Коен наголошує на допомозі Україні, зазначивши, що незабаром посольство Ізраїлю в Києві повернеться до повноцінної роботи.

Раніше повідомлялося, що призначений минулого літа на посаду посла Ізраїлю у Німеччині Рон Просор дав інтерв’ю німецькому виданню WAZ. Під час спілкування з журналістами, він зізнався, що Ізраїль підтримує Україну у війні проти Росії. А також розповів, чому його країна надає виключно гуманітарну допомогу українській державі, попри прохання надати військову підтримку.

Також повідомлялося, що ізраїльська сторона офіційно передасть технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

До слова, триває 341-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється. Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: посольство Ізраїль Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 29 січня в Ірані прогриміла серія вибухів на стратегічних об'єктах
Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ
Вчора, 10:48
Влада Ізраїлю після терактів спростить отримання зброї
Влада Ізраїлю після терактів спростить отримання зброї
Вчора, 09:19
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
Вчора, 05:26

Політика

Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Візит прем’єрки Данії до України: Зеленський розповів про результати (відео)
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
Ізраїль планує відновити роботу свого посольства в Україні
Нардеп Трухін виїхав з України
Нардеп Трухін виїхав з України
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Іран викликав українського посла після реакції Банкової на вибухи. МЗС відреагувало
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової
Чому Бойка досі не позбавлено звання Героя України: роз’яснення Банкової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
16K
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8756
Померла актриса столичного театру Лесі Українки 
7443
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
7031
«Кадировці» згвалтували у Мелітополі пропагандистку з РФ та побили оператора

Новини

Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Сьогодні, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН: Митрополит Онуфрій потерпає від «релігійної дискримінації»
Сьогодні, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Сьогодні, 19:39
Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні
Сьогодні, 17:42
Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту