Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ

У ніч на 29 січня в Ірані прогриміла серія вибухів на стратегічних об'єктах

Ізраїльська влада офіційно не підтверджувала інформацію про початок збройних дій проти Ірану

У ніч на 29 січня Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані. Про це повідомляє арабське видання Al Arabia із посиланням на свої джерела в ізраїльських ЗМІ.

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«Ізраїльські ЗМІ повідомили про операцію всередині Ірану, пов'язуючи її терміни з візитом голови ЦРУ до Тель-Авіва», – йдеться в повідомленні.

Проте ізраїльська влада офіційно не підтверджувала інформацію про початок збройних дій проти Ірану.

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У публікації також уточнюється, що Ізраїль завдав ударів по іранському заводу дронів у Тебрізі, військовому підприємству в Ісфахані та по складу боєприпасів у Малларді. Інших подробиць видання не наводить.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїлю, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

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Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.