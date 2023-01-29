Ізраїль розпочав військову спецоперацію в Ірані – ЗМІ
Ізраїльська влада офіційно не підтверджувала інформацію про початок збройних дій проти Ірану
У ніч на 29 січня Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані. Про це повідомляє арабське видання Al Arabia із посиланням на свої джерела в ізраїльських ЗМІ.
«Ізраїльські ЗМІ повідомили про операцію всередині Ірану, пов'язуючи її терміни з візитом голови ЦРУ до Тель-Авіва», – йдеться в повідомленні.
Проте ізраїльська влада офіційно не підтверджувала інформацію про початок збройних дій проти Ірану.
У публікації також уточнюється, що Ізраїль завдав ударів по іранському заводу дронів у Тебрізі, військовому підприємству в Ісфахані та по складу боєприпасів у Малларді. Інших подробиць видання не наводить.
Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїлю, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.
Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.
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