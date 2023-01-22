В Ізраїлі відбувся найбільший протест проти уряду Нетаньяху

Люди виходять на мітинги третю суботу поспіль

Понад 100 тисяч людей вийшли в суботу, 21 січня, на вулиці Тель-Авіва на акцію протесту проти нового уряду Беньяміна Нетаньяху, пише DW.

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За даними поліції, на які посилаються ізраїльські ЗМІ, це наймасовіша акція – в першу суботу вона зібрала понад 30 тисяч людей, в наступну – понад 80 тисяч. Ще десятки тисяч людей вийшли на протести в інших містах.

Мітингарі тримали транспаранти з написами «Наші діти не будуть жити в умовах диктатури» та «Ізраїль, у нас проблема», пише агенція Associated Press.

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Протести проти судової реформи

Протести були спрямовані проти намірів уряду переглянути судову систему – заходів, які, на думку опонентів, загрожують демократичним основам країни. Зокрема, міністр юстиції Ярив Левін хоче обмежити повноваження Верховного суду щодо законів та рішень уряду, а останньому віддати контроль над відбором суддів. Таким чином, більшість у парламенті отримає можливість ухвалити закон, навіть якщо Верховний суд визнає його таким, що суперечить конституції Ізраїля.

Раніше цього тижня Нетаньяху, якого підозрюють корупції, пообіцяв попри протести продовжити реалізацію планів щодо реформування судової системи. Опоненти кажуть, що ці зміни можуть допомогти ізраїльському прем’єру уникнути обвинувального вироку суду в справі про корупцію або взагалі призвести до закриття судової справи. З моменту пред'явлення обвинувачень у 2019 році Нетаньяху заявляв, що система правосуддя упереджено ставиться до нього.

Найбільш правий уряд за всю історію Ізраїля

Наприкінці грудня в Єрусалимі привели до присяги новий уряд Ізраїля – найбільш правий за всю історію. До нього увійшли представники партії «Лікуд» Нетаньяху, ультраправої партії «Релігійний сіонізм», релігійних ультраортодоксальних партій ШАС і «Об'єднаний іудаїзм Тори», а також «Оцма Єхудит» і «Ноам». До складу уряду також увійшла людина з судимістю – лідер ШАС Ар'є Дері, якого призначили одразу на декілька міністерських посад, зокрема міністра внутрішніх справ. Торік його засудили умовно у справі щодо податкових махінацій.

18 січня Верховний суд постановив, що Дері через судимості не може залишатися на своїй посаді. Крім того, судді послалися на його минулорічні запевнення піти з політики. Для того, щоби Дері став міністром попри судимість нова коаліція спеціально внесла поправки до закону.

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Лідер ШАС вважається близьким союзником Нетаньяху. Сам прем'єр поки не коментував рішення суду та те, чи будуть його оскаржувати, чи він звільнить Дері. Агентство DPA зауважує, що вирок підігрів протести, в той час як прихильники запланованої судової реформи вважають його свідченням необхідності її проведення: роками вони звинувачували Верховний суд у надмірному втручанні у політичні рішення.