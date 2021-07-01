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    Про Артема Довбика та українську мову

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

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    Артем Довбик забив вирішальний гол збірній Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020 - Про Артема Довбика та українську мову
    Артем Довбик забив вирішальний гол збірній Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020
    Фото: Eurosport

    Українській зірці неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою

    Мені подзвонив Артем Довбик.

    Ми з ним довго говорили по телефону.

    Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому.

    А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.

    Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською.

    Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна.

    І мені дуже хочеться в неї вірити.

    Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?

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    Джерело: блог Лариси Ніцой

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ українська мова Євро-2020 Артем Довбик
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    Про Артема Довбика та українську мову