Про Артема Довбика та українську мову
Українській зірці неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою
Мені подзвонив Артем Довбик.
Ми з ним довго говорили по телефону.
Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому.
А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.
Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською.
Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна.
І мені дуже хочеться в неї вірити.
Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?
Джерело: блог Лариси Ніцой