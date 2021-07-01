Про Артема Довбика та українську мову

Українській зірці неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою

Мені подзвонив Артем Довбик.

Ми з ним довго говорили по телефону.

Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому.

А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.

Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами і вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською.

Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна.

І мені дуже хочеться в неї вірити.

Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?

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Джерело: блог Лариси Ніцой

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