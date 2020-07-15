Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії



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Нідерланди обіцяють надати ЄСПЛ всю доступну їм інформацію про загибель рейсу MH17

Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі МН17

Нідерланди подали скаргу проти Російської Федерації щодо збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року, і Європейський суд з прав людини офіційно зареєстрував її. Про це повідомили у пресслужбі Європейського суду.

«Уряд Нідерландів подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Це пов’язано з падінням 17 липня 2014 року рейсу MH17 над територією Східної України», — йдеться в повідомленні суду.

Зазначається, що у даний в суді перебуває п’ять інших міждержавних заяв і близько 7000 індивідуальних заяв, які чекають на розгляд у зв’язку з подіями в Криму і на сході України.

Серед окремих заяв — справи «Ейлі і інші проти Росії» (заява № 25714/16) і «Енглайн та інші проти Росії» (№ 56328/18), подані родичами людей, загиблих в результаті катастрофи MH17.

«10 липня 2020 року уряд Нідерландів подав міждержавну заяву відповідно до статті 33 (Міждержавні справи) Європейської конвенції про захист прав людини проти Російської Федерації. Міждержавна заявка була зареєстрована під №. 28525/20», — заявили в суді.

Так, заява стосується збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною 17 липня 2014 року, в результаті якого загинули 298 осіб, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

«За повідомленням уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітно-ракетної системи «Бук», яка належала і була надана Російською Федерацією. Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд ніс відповідальність за загибель людей в порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини. Російська Федерація неодноразово заперечувала будь-яку причетність до знищення літака», — повідомили в суді.

Напередодні Міністерство Нідерландів надало додаткову інформацію щодо позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у звязку зі знищенням літака рейсу МН17.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Днями на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.