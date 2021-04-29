Завтра до Києва прилетить нова партія вакцини CoronaVac

Перша партія китайської вакцини прибула до України 25 березня

Китайська компанія Sinоvac підтвердила нову поставку вакцини від коронавірусу CoronaVac для України.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вже завтра ввечері до Києва прилетять 500 тис. доз. Всього Україна має контракт на 1,9 млн. доз препарату.

Перша партія китайської вакцини прибула до України 25 березня. Тоді було доправлено 215 тисяч доз.

Також Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer. Дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).

Додамо, що напередодні у прокуратурі стартувала Covid-вакцинація: зокрема, Венедіктова прищепилась китайським препаратом CoronaVac.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації. Згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

Також Степанов розповів подробиці з постачанням вакцин від коронавірусу в Україну.

23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

Щодо вакцини CoronaVac, то вона надходить в Україну в рамках контракту між державою і виробником – Китайською компанією Sinovac Biotech, інтереси якої в Україні представляє компанія «Лекхім». Україна вже отримала 215 тис. доз цієї вакцини.

Головний компонент вакцини CoronaVac – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.