За тиждень роботодавці записали на вакцинацію понад 200 колективів

В один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень

Жодного щеплення у трудових колективах поки не проводилося

На вакцинацію від коронавірусу за тиждень записалося понад 200 колективів компаній, підприємств та організацій.

Про це на онлайн-зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах Covid-19» розповіла генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, повідомляє Укрінформ.

«У нас уже записано [на вакцинацію] понад 200 колективів з усієї України. Кількість охочих у колективах дуже різна – це від 50 осіб і до 9 тисяч осіб, залежно від кількості членів у колективі», – розповіла Карчевич.

Сама вакцинація стане можливою за умови постачання в Україну достатньої кількості вакцини. Тоді до охочих колективів виїде мобільна бригада. В один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.

Для вакцинації працівників необхідно записатися в чергу, залишивши заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за телефоном 0 800 60 20 19.

Як відомо, компанії можуть записатися на колективне щеплення.

Для запису на щеплення треба виконати низку умов:

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу вакцинували майже 20 тисяч осіб, але лише першою дозою.

Сьогодні в Україні почати працювати 2127 пунктів вакцинації від Covid-19. Їх відкривають при медустановах. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer.

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