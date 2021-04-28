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    За тиждень роботодавці записали на вакцинацію понад 200 колективів

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    В один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень - За тиждень роботодавці записали на вакцинацію понад 200 колективів
    В один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень
    Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

    Жодного щеплення у трудових колективах поки не проводилося

    На вакцинацію від коронавірусу за тиждень записалося понад 200 колективів компаній, підприємств та організацій.
    Про це на онлайн-зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах Covid-19» розповіла генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич, повідомляє Укрінформ.

    «У нас уже записано [на вакцинацію] понад 200 колективів з усієї України. Кількість охочих у колективах дуже різна – це від 50 осіб і до 9 тисяч осіб, залежно від кількості членів у колективі», – розповіла Карчевич.

    Сама вакцинація стане можливою за умови постачання в Україну достатньої кількості вакцини. Тоді до охочих колективів виїде мобільна бригада. В один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.

    Для вакцинації працівників необхідно записатися в чергу, залишивши заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за телефоном 0 800 60 20 19.

    Як відомо, компанії можуть записатися на колективне щеплення.

    Для запису на щеплення треба виконати низку умов:

    • визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
    • скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;
    • забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
    • забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

    Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою.

    Зазначимо, що в Україні за минулу добу вакцинували майже 20 тисяч осіб, але лише першою дозою.

    Сьогодні в Україні почати працювати 2127 пунктів вакцинації від Covid-19. Їх відкривають при медустановах. На щеплення до найближчого пункту можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру.

    Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов анонсував поставку мільйона доз Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація робота
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