Німецька поліція розганяє водометами акцію протесту проти карантину (відео)

Поліція закликала протестувальників припинити акцію та розійтися

У німецькому Франкфурті на Майні сьогодні, 14 листопада, протестують проти карантинних обмежень введених урядом задля стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє франкфуртська поліція у Twittrer.

Поліція закликала протестувальників припинити акцію та розійтися і пригрозила, що у разі невиконання цих вимог застосує водомети.

Мітингувальники продовжили протестувати і поліція двома водометами спробувала їх розігнати.

Відео з розгоном демонстрантів вже розмістили в соцмережах.

Нагадаємо, 2 листопада Німеччина ввела жорсткі обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. В країні, зокрема, заборонили роботу ресторанів, барів та кінотеатрів, а в громадських місцях не можна збиратися великими компаніями.

Крім того, Німеччина змінила карантинні правила для тих, хто в'їжджає на її територію з країн, де несприятлива епідемічна ситуація. Зокрема, Німеччина скоротила термін обов'язкової самоізоляції.

До слова, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун з 17 листопада.

Як повідомлялося, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

До слова, у світі станом на ранок 14 листопада зареєстровано понад 53,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому 37,5 мільйона людей вже подолали хворобу.