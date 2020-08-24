Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі
Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, - голова МЗС Німеччини
Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.
«Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, можливо навіть з 2014 року. Мова про те, щоб закріпити і посилити його», - зазначив Гайко Маас.
Міністр закордонних справ Німеччини додав, що завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування.
«Якщо активно над цим працювати, у нас з’явиться можливість обговорити політичні питання - так звану «формулу Штайнмаєра», коли відбудуться місцеві вибори, яким чином відбудеться передача контролю над кордоном», - додав він.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що прогрес у перемовинах можливий лише тоді, коли працюють усі залучені в нього елементи - Тристороння контактна група, глави МЗС, радники лідерів держав та самі лідери.
«За останні місяці відбувся активний рух на всіх цих рівнях… В цілому режим припинення вогню тримається і відсутність вбитих та поранених є доказом цього», - зазначив Дмитро Кулеба.
Очільник МЗС України наголосив, «ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві».
Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, на Донбасі: з початку доби зберігається «режим тиші».