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    Події в Україні

    Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі

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    Завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування, - Маас - Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі
    Завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування, - Маас

    Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, - голова МЗС Німеччини

    Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

    «Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, можливо навіть з 2014 року. Мова про те, щоб закріпити і посилити його», - зазначив Гайко Маас.

    Міністр закордонних справ Німеччини додав, що завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування.

    «Якщо активно над цим працювати, у нас з’явиться можливість обговорити політичні питання - так звану «формулу Штайнмаєра», коли відбудуться місцеві вибори, яким чином відбудеться передача контролю над кордоном»,  - додав він.

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що прогрес у перемовинах можливий лише тоді, коли працюють усі залучені в нього елементи - Тристороння контактна група, глави МЗС, радники лідерів держав та самі лідери. 

    «За останні місяці відбувся активний рух на всіх цих рівнях… В цілому режим припинення вогню тримається і відсутність вбитих та поранених є доказом цього», - зазначив Дмитро Кулеба.

    Очільник МЗС України наголосив, «ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві».

    Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, на Донбасі: з початку доби зберігається «режим тиші».

    МЗС бойовики на Донбасі Донбас Німеччина міністр вибори ОРДЛО Дмитро Кулеба
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