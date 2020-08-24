Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Донбасі



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Завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування, - Маас

Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, - голова МЗС Німеччини

Німеччина відзначає прогрес у врегулюванні ситуації на Сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Перемир’я дотримується і більшою мірою і довше, ніж було у минулому, можливо навіть з 2014 року. Мова про те, щоб закріпити і посилити його», - зазначив Гайко Маас.

Міністр закордонних справ Німеччини додав, що завдяки діям України спостерігається прогрес у процесі обміну полоненими, розмінуванні, створенні додаткових пунктів перетину лінії розмежування.

«Якщо активно над цим працювати, у нас з’явиться можливість обговорити політичні питання - так звану «формулу Штайнмаєра», коли відбудуться місцеві вибори, яким чином відбудеться передача контролю над кордоном», - додав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що прогрес у перемовинах можливий лише тоді, коли працюють усі залучені в нього елементи - Тристороння контактна група, глави МЗС, радники лідерів держав та самі лідери.

«За останні місяці відбувся активний рух на всіх цих рівнях… В цілому режим припинення вогню тримається і відсутність вбитих та поранених є доказом цього», - зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС України наголосив, «ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві».

Як повідомлялося, сьогодні, 24 серпня, на Донбасі: з початку доби зберігається «режим тиші».