Разумков пояснив, чому Рада не відновила позбавлення волі за брехню в е-деклараціях

Разумков підкреслив, що Раді було принципово повернути кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

Норма про позбавлення волі за брехню в е-деклараціях стала предметом суперечок, а закон треба було приймати швидко ─ стверджує спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що норму про позбавлення волі за брехню в електронних деклараціях не відновили через суперечки. Про це він розповів під час брифінгу, що транслював телеканал Рада.

За словами спікера парламенту, закон №4460-д «потрібно було приймати швидко».

«Коли почала працювати робоча група і напрацьовувався цей законопроєкт, деякі політичні сили займали більш радикальну позицію, інші ─ менш радикальну позицію, і ми бачили, що ми грузли в цьому процесі», ─ стверджує Разумков.

Голова Верховної Ради підкреслив, що особисто підтримував норму про позбавлення волі за брехню у декларації, а запропонований ним законопроєкт відновлював статтю 366 прим. 1 Кримінального кодексу в повному обсязі, в тому числі з ув'язненням.

Разумков підкреслив, що Раді було принципово повернути кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.

«І це також було предметом компромісу ─ ми це зробили. Друге ─ зробити жорсткий тиск на людей, які хочуть або будуть маніпулювати, щоб не декларуватися. Кримінальна відповідальність та обмеження свободи також є досить серйозним аргументом для того, щоб цього не робити», ─ вважає глава парламенту.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.

28 жовтня Конституційний суд де-факто скасувава е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.