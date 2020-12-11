Нюх не підводить. Собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв – вчені

Найнижчий показник точності склав 76 %, найвищий – 100 %

Собаки можуть виявляти хворих на коронавірус, зокрема серед людей, які не мають симптомів. Середній показник точності складає 76%, йдеться у дослідженні французьких вчених, опублікованому у журналі Plos One.

За словами науковців, тварини визначають хворих за запахом їхнього поту. В експерименті взяли участь шість службових собак – троє були навчені шукати вибухівку, дві могли визначити рак товстої кишки, ще одна проходила пошуково-рятувальні тренування.

У процесі тварин навчили запам’ятовувати запах інфікованої людини. За успіх нагороджували іграшкою.

Під час експерименту провідників із собаками запрошували до кімнати зі зразками 177 поту 177 людей, які були розміщені у випадковому порядку. Половину зразків дослідники взяли в людей, хворих на коронавірус.

Найнижчий показник точності склав 76 %, найвищий – 100 %.

Водночас дослідники наголошують, що для розвитку такого методу визначення хвороби необхідно проводити подальші експерименти.

«У ситуації, коли в багатьох країнах світу бракує діагностичних тестів для масового виявлення SarS-CoV–2, важливим є вивчення можливості використання собачого нюху, як швидкого, надійного та дешевого «інструменту» для попереднього скринінгу людей», – йдеться в дослідженні.

Зокрема, йдеться про користь такого методу пре-скринінгу у місцях масового скупчення людей, наприклад в аеропортах.

Автори також відзначають, що під час експерименту дві собаки вказали на двох людей, які офіційно мали негативний результат. Після термінової перевірки цих осіб, стало відомо, що попередній, негативний, тест на коронавірус дав хибний результат, а собаки змогли точніше визначити стан людини.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.