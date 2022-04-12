Nokia йде з Росії, але обіцяє підтримувати тамтешні телекомунікаційні мережі

Один із найбільших учасників світового телекомунікаційного ринку остаточно завершує свою діяльність в Росії

Компанія Nokia заявила, що припиняє роботу на російському ринку. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії.

Телекомунікаційний гігант зазначив, що «з перших днів вторгнення в Україну […] було зрозуміло, що продовження нашої присутності в Росії неможливе». Тому компанія в останні тижні займалася призупиненням поставок обладнання на територію країни-агресора, зупинкою нових бізнес-проєктів та перенесенням власної науково-дослідної діяльності за межі Росії.

«Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. Під час цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників», – заявило керівництво компанії.

Разом з тим, Nokia зазначає, що з гуманітарних міркувань продовжить надавати підтримку критичній телекомунікаційній інфраструктурі в Росії. По-перше, це робитиметься через занепокоєння західних урядів, по-друге, задля надання доступу до інтернету та інформації жителів Російської Федерації.

Щодо можливих фінансових втрат, пов'язаних із рішенням про вихід з російського ринку, Nokia зазначила – на долю Росії припало менше 2% чистих продажів за 2021 рік. «Враховуючи високий попит, який ми спостерігаємо в інших регіонах, ми не очікуємо, що це рішення вплине на нашу здатність досягти наших прогнозів на 2022 рік», – йдеться у заяві телекомунікаційного гіганту.

Нагадаємо, після початку війни та запроваджених проти Росії санкцій тамтешній ринок залишили багато світових компаній та брендів.

Зокрема, перестали працювати бутіки брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

З російського ринку пішли Rolex і Universal Music, відомі харчопромислові гіганти Coca-Cola і Pepsi теж припинили роботу на російському ринку.

Мережа швидкого харчування KFC заявила про закриття своїх ресторанів у Російській Федерації, усі 850 ресторанів у Росії закрила відома мережа Mcdonald's.

Автомобільний концерн Ferrari не просто пішов із російського ринку, а пожертвував 1 млн євро Україні.