Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)

Глава держави подякував Норвегії за підтримку

Сьогодні, 1 липня у Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Президент України Володимир Зеленський вже провів з ним зустріч.

«Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями»,–написав Зеленський у Телеграм.

Європейські лідери обговорили питання про постачання до України газу. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив пресконференції у Києві.

Прем'єр зауважив, що видобутком і продажем норвезького газу займаються компанії, з якими уряд Норвегії співпрацює.

«Президент раніше і тепер на зустрічі зі мною порушив питання газових потреб України. І я донесу цей запит вдома, у Норвегії і передам його компаніям. Знову ж таки, вони постачають максимально можливі (обсяги газу в Європу), але я вважаю, що це дуже важливе повідомлення, і я зроблю це на прохання президента», – наголосив Стьоре.