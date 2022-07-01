  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)
рус
    Новини

    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)

    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)
    фото: Володимир Зеленський/Телеграм

    Глава держави подякував Норвегії за підтримку

    Сьогодні, 1 липня у Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Президент України Володимир Зеленський вже провів з ним зустріч.

    «Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями»,–написав Зеленський у Телеграм.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)
    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)
    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)

    Європейські лідери обговорили питання про постачання до України газу. Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив пресконференції у Києві.

    Прем'єр зауважив, що видобутком і продажем норвезького газу займаються компанії, з якими уряд Норвегії співпрацює.

    «Президент раніше і тепер на зустрічі зі мною порушив питання газових потреб України. І я донесу цей запит вдома, у Норвегії і передам його компаніям. Знову ж таки, вони постачають максимально можливі (обсяги газу в Європу), але я вважаю, що це дуже важливе повідомлення, і я зроблю це на прохання президента», – наголосив Стьоре.

    Нагадаємо, уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS та п’яти тисяч 155 мм снарядів. Як повідомлялося, Норвегія ввела ембарго на російську нафту.

    Теги: росія окупанти війна Норвегія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Норвегії (фото)