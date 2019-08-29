Новим депутатам в Раді роздали «набори народних обранців» (фото)



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Нові нардепи отримали футляр з двома значками з написом «Народний депутат України» та посвідчення

Нардепи отримали посібник щодо їхньої роботи, пам’ятку з користування електронною системою «Рада»

Новообраним депутатам у Верховній Раді після підписання присяги видають футляр з двома значками з написом «Народний депутат України» та посвідчення.

Також нардепам роздають пакунки, всередині яких – Конституція України, закони про депутатів та Верховну Раду, положення, які стосуються роботи парламентарів.

Крім того, у пакети для обранців поклали посібник щодо їхньої роботи, пам’ятку з користування електронною системою «Рада», блокнот та листи із написом «Народний депутат України», ймовірно, для звернень та запитів.

Як відомо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому пройшло складення присяги новообраними народними депутатами.

В залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.

Після гімну спікер Андрій Парубій оголосив хвилину мовчання за героями, загиблими за Україну. 29 серпня, починаючи з 2019 року, в Україні відзначають День пам’яті захисників.

Найстарший за віком народний депутат Юлій Іоффе зачитав в сесійний залі текст присяги нардепа.

Тепер депутати повинні до 13-ї години підписати текст присяги в кулуарах на другому поверсі. О 13 годині розпочнеться перше засідання першої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Президент Володимир Зеленський 29 серпня виступить із позачерговим посланням до народних депутатів.

Джерело: Українська правда