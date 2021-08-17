Нова схема шахрайства: сторінки у соцмережі блокують за гроші
У чому суть і як не стати жертвою
У мережі Instagram все більшої популярності набирає послуга з блокування акаунтів. Зловмисники беруть за неї по € 5-60. Про це пише UBR.
На замовлення сторінку блокують, а потерпілий повинен буде витратитися ще й на її відновлення. У самому Instagram борються з такими злочинцями досить мляво.
Також злочинці можуть заблокувати Instagram-акаунт жертви, після чого вимагати перерахувати гроші за повернення сторінки.
Одним з методів є створення ідентичної оригіналу сторінки. Надалі «клоном» направляються скарги в службу підтримки з вимогою заблокувати таку ж сторінку, яка по факту – оригінал.
«Ще одним поширеним методом шахрайства є отримання доступу до акаунту за допомогою вірусних і фішингових програм. Після цього вимагачі вимагають грошової винагороди за повернення доступу до сторінки», – розповідає радник практики безпеки бізнесу Juscutum Станіслав Борис.
За словами експерта, такі категорії злочинів розслідувати вкрай складно.
Як не стати жертвою:
- регулярно міняйте паролі; вони повинні бути різними для кожної соцмережі і поштової скриньки;
- включіть подвійну верифікацію;
- встановіть антивірусні програми;
- не переходьте на підозрілі посилання.
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