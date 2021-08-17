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    Нова схема шахрайства: сторінки у соцмережі блокують за гроші

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    Такі злочини розслідувати складно - Нова схема шахрайства: сторінки у соцмережі блокують за гроші
    Такі злочини розслідувати складно
    Фото з відкритих джерел

    У чому суть і як не стати жертвою

    У мережі Instagram все більшої популярності набирає послуга з блокування акаунтів. Зловмисники беруть за неї по € 5-60. Про це пише UBR.

    На замовлення сторінку блокують, а потерпілий повинен буде витратитися ще й на її відновлення. У самому Instagram борються з такими злочинцями досить мляво.

    Також злочинці можуть заблокувати Instagram-акаунт жертви, після чого вимагати перерахувати гроші за повернення сторінки.

    Одним з методів є створення ідентичної оригіналу сторінки. Надалі «клоном» направляються скарги в службу підтримки з вимогою заблокувати таку ж сторінку, яка по факту – оригінал.

    «Ще одним поширеним методом шахрайства є отримання доступу до акаунту за допомогою вірусних і фішингових програм. Після цього вимагачі вимагають грошової винагороди за повернення доступу до сторінки», – розповідає радник практики безпеки бізнесу Juscutum Станіслав Борис.

    За словами експерта, такі категорії злочинів розслідувати вкрай складно.

    Як не стати жертвою:

    • регулярно міняйте паролі; вони повинні бути різними для кожної соцмережі і поштової скриньки;
    • включіть подвійну верифікацію;
    • встановіть антивірусні програми;
    • не переходьте на підозрілі посилання.

    Нагадаємо, оператори програм-вимагачів навчилися зламувати Windows через офісне обладнання.

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    Теги: шахрайство гроші Instagram
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    Нова схема шахрайства: сторінки у соцмережі блокують за гроші