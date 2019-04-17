Нова Зеландія знизила рівень загрози, підвищений після теракту в Крайстчерчі



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Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей Фото: Euronews

«Хоча в даний час ми не бачимо конкретних загроз, істотна присутність поліції на публічних заходах буде збережена», - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про зниження рівня загрози національній безпеці країни з високого до середнього.

Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті уряду країни.

Рівень загрози, підвищений після теракту в Крайстчерчі 15 березня, був знижений за рекомендацією Об'єднаної групи оцінки загроз (CTAG), в яку входять представники служб і агентств безпеки, армії, поліції, МЗС та Управління цивільної авіації Нової Зеландії.

«Зміна статусу буде найбільш точно відображати ситуацію. Однак, хоча в даний час ми не бачимо конкретних загроз, на які повинні реагувати відповідні агентства, істотна присутність поліції на публічних заходах буде збережена», - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: УНН