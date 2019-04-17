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    Нова Зеландія знизила рівень загрози, підвищений після теракту в Крайстчерчі

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    <div class="alt"> <div class="alt"> <p>Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей</p> </div> <div class="copy"></div> </div> - Нова Зеландія знизила рівень загрози, підвищений після теракту в Крайстчерчі

    Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 50 людей

    Фото: Euronews

    «Хоча в даний час ми не бачимо конкретних загроз, істотна присутність поліції на публічних заходах буде збережена», - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії

    Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила про зниження рівня загрози національній безпеці країни з високого до середнього.

    Про це йдеться в заяві, опублікованій в середу на сайті уряду країни.

    Рівень загрози, підвищений після теракту в Крайстчерчі 15 березня, був знижений за рекомендацією Об'єднаної групи оцінки загроз (CTAG), в яку входять представники служб і агентств безпеки, армії, поліції, МЗС та Управління цивільної авіації Нової Зеландії.

    «Зміна статусу буде найбільш точно відображати ситуацію. Однак, хоча в даний час ми не бачимо конкретних загроз, на які повинні реагувати відповідні агентства, істотна присутність поліції на публічних заходах буде збережена», - заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Джерело: УНН

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