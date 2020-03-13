Вінничан просять обмежити візити до «прозорих офісів»



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У місті призупинено навчання у школах та позашкільних закладах. Адміністративні структури, серед яких і Прозорі офіси, працюють у звичайному режимі. Проте вінничан просять за можливості звертатись до фахівців Прозорих офісів онлайн або по телефону.

«Прозорі офіси працюють у штатному режимі, графік роботи без змін. Проте, враховуючи ситуацію, ми звертаємось до вінничан з проханням без нагальної потреби обмежити візити до Прозорих офісів. Для отримання консультації люди можуть зателефонувати у кол-центр Прозорого офісу 65-50-50. Також вінничани можуть отримувати інформацію через сторінку у мережі Фейсбук», – каже директор департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук.



Окрім цього, на сьогоднішній день чимало послуг можна замовити онлайн через «Персональний кабінет» , що на офіційному сайті міської ради.

Серед них – оформлення ФОП і ТОВ, допомога при народженні дитини, будівельні послуги. Також онлайн можна отримати архівні довідки, документи, пов’язані з земельними, містобудівними та архітектурними питаннями, наприклад, витяг з плану зонування, надання обмежень на використання садибної земельної ділянки, довідка про присвоєння назви проїзду в садовому товаристві та інші. Через Персональний кабінет можна замовити довідку про невідвідування дитячого дошкільного закладу, направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу тощо. Загалом – 25 он-лайн послуг.

Також нагадуємо про можливість попереднього запису на прийом до фахівців вінницьких Прозорих офісів через Інтернет, зайшовши в розділ «Персональний кабінет».