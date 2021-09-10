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    Посилення карантину: МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання

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    На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину - Посилення карантину: МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання

    На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину

    Фото: Урядовий портал

    Наразі МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін до адаптивногго карантину

    Міністерство охорони здоров'я проситиме Кабінет міністрів зібратися на позачергове засідання, аби розглянути питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин. Про це завив очільник МОЗ Віктор Ляшко, інформує 24.tv.

    Він зазначив, що наразі МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін до адаптивного карантину.

    «Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин», – наголосив Ляшко.

    Так, після того, як її схвалить Кабмін, постанова набере чинності через сім днів.

    «Тоді будуть всі підстави національної комісії зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а червоний буде встановлюватися для певної конкретної області», – сказав Ляшко.

    Зазначимо, у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

    Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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    Теги: Кабмін Міністерство охорони здоров'я Україна карантин уряд коронавірус Віктор Ляшко
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    Посилення карантину: МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання