Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня

«Главком» зібрав усе важливе, що варто знати про 243 добу війни

Сьогодні, 24 жовтня, триває 243 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Цього дня «Главком» зібрав у традиційну підбірку найважливіші новини доби, що минає.

Арешт В’ячеслава Богуслаєва

Сьогодні Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою. Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.

Крім президента «Мотор Січі», аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Відомо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

У ЗМІ також з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

Скандал навколо Російського Червоного Хреста

Російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на це вимогою вигнати росіян з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Керівник Російського Червоного Хреста Павло Савчук стверджує, що військові окупаційної армії, які воюють проти України, «стикаються із низкою труднощів», а їхні сім'ї відчувають «потребу в фінансовій або гуманітарній допомозі».

«Виходить, що Російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну», – наголосив Лубінець.

Новий прем'єр Британії

Сьогодні стало відомо, що ексміністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим лідером Консервативної партії та прем'єр-міністром. Сунак автоматично переміг у перегонах, оскільки його конкурентка, ексміністр оборони та лідер Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів.

Сунак офіційно обійме посаду після аудієнції у короля Чарльза III.

Цікаві факти з біографії Ріші Сунака читайте за посиланням.

Звернення Зеленського до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський після сьогоднішнього засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії проти України. Про це президент сказав у своєму зверненні до учасників Саміту демократії Haaretz.

Зеленський вважає, що допомога Ізраїлю може позбавити сенсу альянс Росії та Ірану, і вкотре заявив, що Київ хотів би допомоги Єрусалима.

Президент переконаний, що спільні з Ізраїлем дії, як і з іншими демократичними країнами, допоможуть позбавити сенсу союз Ірану та РФ. Він наголосив: «Нам допомагають багато демократичних країн, але ми хотіли би і вашої допомоги».

«Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання. Я дякую народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, яку ми отримали від вашого суспільства. Дякую вам і всім медіа Ізраїлю, які поширюють правду про цю війну та засуджують російський терор. Дякую всім вашим людям, які виходили на вулиці після початку повномасштабної війни. І ми бачили: нас підтримують на Землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку й у небі», – зазначив Зеленський.

Розшук ексголови Нацбанку

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців «Укргазбанку», причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.