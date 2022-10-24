Головна Країна Політика
search button user button menu button

Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України

Надія Клочко
glavcom.ua
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
Україна заявляє, що Російський Червоний Хрест порушив принцип нейтральності організації
фото з відкритих джерел

Український омбудсмен вбачає у діях Російського Червоного Хреста підтримку загарбницької війни проти України

Російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на це вимогою вигнати росіян з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Керівник Російського Червоного Хреста Павло Савчук стверджує, що військові окупаційної армії, які воюють проти України, «стикаються із низкою труднощів», а їхні сім'ї відчувають «потребу в фінансовій або гуманітарній допомозі».

Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України фото 1

«Виходить, що Російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну», – наголосив Лубінець.

Оскільки це порушує принцип нейтральності Міжнародного руху Червоного Хреста, український омбудсмен направив протест до Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Лубінець вимагає:

  • визнати діяльність Російського товариства Червоного Хреста такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФЧХ;
  • виключити його з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
  • заборонити використання ним емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;
  • припинити міжнародне фінансування Російського товариства Червоного Хреста та МКЧХ в Росії.

«Соціальний захист родин військовослужбовців, які вирушили з війною в чужу незалежну і суверенну країну не може бути гуманним. Це тільки збільшує кількість мирних людей, яких в Україні будуть катувати та вбивати», – заявив омбудсмен.

Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України фото 2

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених. Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що готові вирушити до Оленівки та просять надати безперешкодний доступ до військовополонених. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити. 

Як раніше повідомлялося, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація.

Читайте також: Їдете в Оленівку або... Ультиматум Червоному Хресту та його наслідки
Теги: Україна червоний хрест війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації
Скандал навколо Червоного Хреста. Банкова різко звернулася до представників місії
18 жовтня, 18:48
  Українська делегація дарма чекала представників організації 
Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування
17 жовтня, 17:46
Червоний Хрест не може потрапити до колонії в Оленівці
Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію
17 жовтня, 04:57

Політика

Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України
Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету
Законопроєкт про колаборантів у самоврядуванні: «слуга» Клочко знову зірвав засідання комітету
Столтенберг різко прокоментував заяви РФ про «брудну бомбу» в Україні
Столтенберг різко прокоментував заяви РФ про «брудну бомбу» в Україні
Кислиця роз’яснив Макрону роль РПЦ у війні проти України
Кислиця роз’яснив Макрону роль РПЦ у війні проти України
«Чи не час обрати, із ким ви?» Після засідання Ставки Зеленський звернувся до Ізраїлю
«Чи не час обрати, із ким ви?» Після засідання Ставки Зеленський звернувся до Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
92K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
78K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
37K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
35K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
23K
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту