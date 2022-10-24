Російський Червоний Хрест збирає гроші для сімей окупантів: реакція України

Український омбудсмен вбачає у діях Російського Червоного Хреста підтримку загарбницької війни проти України

Російське товариство Червоного Хреста оголосило збір грошей для сімей окупантів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на це вимогою вигнати росіян з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Керівник Російського Червоного Хреста Павло Савчук стверджує, що військові окупаційної армії, які воюють проти України, «стикаються із низкою труднощів», а їхні сім'ї відчувають «потребу в фінансовій або гуманітарній допомозі».

«Виходить, що Російській Червоний Хрест займається підтримкою мобілізаційної кампанії, оголошеної російським президентом Путіним та бере додаткову відповідальність за її забезпечення, тим самим підтримуючи криваву війну», – наголосив Лубінець.

Оскільки це порушує принцип нейтральності Міжнародного руху Червоного Хреста, український омбудсмен направив протест до Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХ) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Лубінець вимагає:

визнати діяльність Російського товариства Червоного Хреста такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФЧХ;

виключити його з Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

заборонити використання ним емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця;

припинити міжнародне фінансування Російського товариства Червоного Хреста та МКЧХ в Росії.

«Соціальний захист родин військовослужбовців, які вирушили з війною в чужу незалежну і суверенну країну не може бути гуманним. Це тільки збільшує кількість мирних людей, яких в Україні будуть катувати та вбивати», – заявив омбудсмен.

Нагадаємо, 13 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом трьох днів направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених. Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

14 жовтня у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що готові вирушити до Оленівки та просять надати безперешкодний доступ до військовополонених. Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що група з 11 співробітників, включно з лікарем, перебуває на Донеччині та готова відвідати колонію в Оленівці, проте не може туди потрапити.

Як раніше повідомлялося, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) так і не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація.