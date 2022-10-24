Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Зеленський: «Кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного електропостачання
Офіс президента

Окрему увагу учасники приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі України від повітряних атак російських терористів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави написав у соцмережах.

«Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу учасники приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російських терористів. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

«Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.

До слова, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

Теги: росія окупанти енергетика війна Володимир Зеленський Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна з точки зору «зеленої енергетики» має великий потенціал
Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну з рашистами – Міненерго
Вчора, 23:39
«Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в кількох областях
«Укренерго» назвало області, в яких сьогодні будуть відключення світла
Сьогодні, 10:34
Тотальних «блекаутів» не на лінії фронту не буде
Без світла по кілька днів. Енергетики закликають готуватися до важкої зими
Вчора, 22:34

Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
Україна запросила експертів МАГАТЕ після брехні РФ про «брудну» бомбу 
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)
Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)
Співпраця Богуслаєва із РФ: СБУ опублікувала докази (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
37K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
14K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
13K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
13K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
13K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту