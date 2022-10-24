Зеленський провів чергове засідання Ставки: головні питання

Зеленський: «Кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного електропостачання

Окрему увагу учасники приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі України від повітряних атак російських терористів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави написав у соцмережах.

«Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу учасники приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російських терористів. Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

«Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.

До слова, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.