Новий локдаун. Повний список обмежень, які вступають в силу з 8 січня

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом

Із 8 до 24 січня забороняється приймання відвідувачів у ресторанах, кафе та барах

Із 00:00 8 січня до 00:00 25 січня в Києві, як і в усій країні, починає діяти низка додаткових заборон, введених урядом. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1236, у КМДА підписано та оприлюднено протокол № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Додаткові обмеження «карантину зимових канікул» стосуватимуться низки сфер.

Торгівля та громадське харчування

Із 8 до 24 січня забороняється приймання відвідувачів у ресторанах, кафе та барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати на винос та здійснювати адресну доставку замовлень.

Також забороняється приймання покупців у непродовольчих магазинах, а також робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Реалізація товарів непродовольчими магазинами може відбуватись лише зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Зможуть працювати та приймати покупців магазини, понад 60 % площі яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Дозволяється також торгівля пальним.

Торговельні центри мають припинити приймання відвідувачів. Лише за наявності окремого входу магазини, які розміщені в ТРЦ, зможуть здійснювати торгівлю дозволеною групою товарів.

Побутове обслуговування

Забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Зможуть працювати фінансові установи, заклади та підприємства, що надають фінансові послуги і здійснюють діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, також оператори поштового зв’язку.

Можна провадити медичну практику, ветеринарну практику.

Дозволена діяльність автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Робота готелів дозволяється, але зони спільного харчування в них працюватимуть лише із 6:00 до 11:00.

Культура, дозвілля, спорт

Із 8 до 24 січня забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

Також забороняється діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів до 1 особи на 5 кв. м. Забороняється проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Забороняється приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах. Заборона не стосується спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Дозволяється проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Новорічні локації

Новорічні локації в столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

Освіта

За рішенням уряду, із 8 до 24 січня забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Тобто, в освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, із 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі.

У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки.

Транспорт

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

Наголошуємо, що під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено.

Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення в салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

Державні установи та структури

Державним установам та структурам, що розташовані в Києві, рекомендуємо максимально перевести роботу в дистанційний режим.



Центри надання адміністративних послуг надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги.

видачу готового паспорта громадянина України у формі ID-картки;

видачу паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;

повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

видачу готового дозволу на працевлаштування;

комплексну послугу при народженні дитини: свідоцтво про народження дитини; отримання соціальної допомоги; реєстрація місця проживання дитини; посвідчення багатодітної сім’ї;

дозвіл на працевлаштування іноземців;

інші адміністративні послуги, у невідкладних випадках, які підтверджуються відповідними документами.

Зазначимо, що столичні ЦНАПи надають електронні послуги. Їх можна замовити через особистий кабінет.



Нагадуємо також, що заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільне залишати місця самоізоляції, обсервації.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів та обмежень здійснюватимуть Національна поліція, Держпродспоживслужба та «Муніципальна охорона». Наголошуємо, що недотримання протиепідемічних обмежень є адміністративним правопорушенням та загрожує штрафом.

Нові зміни

Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час посиленого карантину з 8 по 24 січня. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня. Внести товари до списку запропонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

До слова, в Американській торговельній палаті рішення Кабміну назвали не тільки прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й таким, що потенційно призводить до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Також сьогодні ЗМІ повідомили, що українська влада 7 січня може переглянути посилення карантину в країні. Наразі урядовці та Офіс Зеленського аналізують статистику щодо хворих на коронавірус.