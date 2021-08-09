Загрози демократії: чого бояться українці – дані опитування

Антиконституційні рішення та авторитаризм президента лякають найбільше

Майже половина опитаних українців – 48% впевнені, що головною загрозою у роботі влади у найближчі три роки є рішення, які суперечать Конституції. Кожен четвертий (24%) боїться надмірної концентрації влади у руках президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані соціологічного дослідження «Як українці розуміють та оцінюють систему влади», яке провела дослідницька агенція «Info Sapiens» на замовлення Центру спільних дій.

Другою найбільшою загрозою, на думку українців, є потенційна парламентська криза, принаймні так думає 41% опитаних. Громадяни з вищою освітою (53%) більше схильні вважати небезпечними для розвитку демократії в Україні неконституційні акти органів влади у порівнянні з респондентами з базовою освітою (35%), помітили кореляцію соціологи. Також українці з вищою освітою у порівнянні з базовою бояться зростання впливу силових структур.

«Попри агресивну комунікацію позитивних побутових змін, яку нав'язує Офіс президента, значна частина громадян спроможна помітити загрози. Якими б черговими перемогами не хвалилася влада, це не може стати ширмою від розуміння громадянами загроз, які виходять від органів влади. Більша частина цих загроз вже є нашою щоденною реальністю: влада ухвалює неконституційні рішення, уряд непідзвітний парламенту, президент сконцентрував владу в своїх руках. І як тільки громадяни пов'яжуть реальність цих загроз з роботою конкретних органів влади, з'являться всі передумови для дочасного оновлення еліт», – заявив виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків.

Як свідчать дані, 19% українців є прихильниками парламентської форми правління, а ще 15% хотіли б послабити повноваження президента, але в чинній формі правління.

Натомість 25% респондентів готові посилити президента шляхом переходу до президентської форми правління. Ще 28% хотіли б залишити все так, як є, і близько 13% зі своєю позицією так і не визначились.

Також згідно з результатами фокус-груп, громадяни переконані, що основна проблема не в розподілі повноважень, а в невиконанні наявних функцій та недостатній відповідальності політиків та посадовців. Водночас значна частина респондентів усвідомлюють ризик надмірної концентрації влади в одних руках і переважно є противниками суто президентської моделі.

За словами голови організації Олега Рибачука, українські майдани – реакція суспільства на авторитаризм президентів, які настільки часто і кардинально виходять за межі своїх повноважень.

«В Україні вже відбулося дві загальнонаціональні революції – Помаранчева та Революція Гідності. Але якщо перша була мирною кількатижневою акцією, то ціна Революції Гідності була значно вищою. Кожна з цих подій лише частково змінювала людей у владі, але не змінювала саму систему влади. В цьому і є ключова проблема нашого бігу по колу», – продовжив Рибачук.

Нагадаємо, все більше людей не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського, а все менше – схвалюють, згідно з опитуванням КМІС. 56,1% людей не схвалюють діяльність Зеленського. У червні таких було 52,7%. Серед українців, хто схвалює діяльність президента, 29,1%, місяцем раніше було 34,1%.

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