Члени ЦВК присягнули на вірність українському народу



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13 вересня Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК через «необ’єктивність» та «бездіяльність»

До складу ЦВК обрали 17 членів

Верховна Рада сьогодні, 4 жовтня проголосувала за новий склад Центральної виборчої комісії.

17 новопризначених членів виборчої комісії склали присягу на вірність українському народові.

Як повідомлялося, для участі у ранковому засіданні зареєструвались 374 народних депутати, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Головуючий оголосив до розгляду проект Постанови «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України». Він повідомив, що за поданням президента мають бути обрані 17 членів ЦВК.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, президент вніс подання про призначення на посади членів ЦВК: Оксану Боярчук, Юрія Буглаки, Олену Гатауллін, Андрія Гевко, Вікторію Глущенко, Віталія Греня, Олега Діденка, Сергія Дубовика, Андрія Євстигнєєва, Ірину Єфремову, Олександру Кармази, Павла Любченка, Юрія Мірошниченка, Володимира Перепелюка, Віталія Плукаря, Сергія Постівого, Юрія Фрицького.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити 17 членів ЦВК, кандидатури яких подав президент.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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