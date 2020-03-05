Глава МЗС Литви відреагував на оновлення Кабміну



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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

Лінас Лінкявічус подякував Вадиму Пристайку за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Дмитра Кулебу з призначенням главою МЗС України, а також висловив сподівання на продовження співпраці з Вадимом Пристайком на новій посаді.

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

«Дякую вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулебу, продовжимо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, а також будемо готуватися до 4-ї Конференції з реформ в Україні у Вільнюсі (намічена на липень, - ред.)», - зазначив глава МЗС Литви.

Thank you,@VPrystaiko, for friendship during your tenure as FM of #Ukraine, looking forward to continue cooperation in your new capacity. Congrats @DmytroKuleba, let’s continue strengtheningties in all the areas, also preparations for 4th Ukraine Reforms Conference in Vilnius — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 4, 2020

У відповідь Кулеба подякував Лінкявічюсу, підкресливши, що двосторонні відносини будуть підтримуватися в «доброму темпі».

Thank you, @LinkeviciusL! We will keep everything on track. On a good track with a good pace — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2020

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.