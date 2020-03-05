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    Політика

    Глава МЗС Литви відреагував на оновлення Кабміну

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    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус&nbsp; - Глава МЗС Литви відреагував на оновлення Кабміну
    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус 

    Лінас Лінкявічус подякував Вадиму Пристайку за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Дмитра Кулебу з призначенням главою МЗС України, а також висловив сподівання на продовження співпраці з Вадимом Пристайком на новій посаді.

    Про це Лінкявічус написав у Twitter.

    «Дякую вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулебу, продовжимо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, а також будемо готуватися до 4-ї Конференції з реформ в Україні у Вільнюсі (намічена на липень, - ред.)», - зазначив глава МЗС Литви.

    У відповідь Кулеба подякував Лінкявічюсу, підкресливши, що двосторонні відносини будуть підтримуватися в «доброму темпі».

    Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука«За його відставку проголосували 353 депутати.

     Читайте також:
      МЗС дипломатія міністр кадрові зміни політика Литва Україна Дмитро Кулеба Вадим Пристайко
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