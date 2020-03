Глава МЗС Литви відреагував на оновлення Кабміну

Лінас Лінкявічус подякував Вадиму Пристайку за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав Дмитра Кулебу з призначенням главою МЗС України, а також висловив сподівання на продовження співпраці з Вадимом Пристайком на новій посаді.

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

«Дякую вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулебу, продовжимо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, а також будемо готуватися до 4-ї Конференції з реформ в Україні у Вільнюсі (намічена на липень, - ред.)», - зазначив глава МЗС Литви.

