Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад

Максим Бурич
glavcom.ua
Італія відзначила 81-шу річницю визволення від фашизму та нацистської окупації традиційною ходою з прапорами
фото: lapresse

Під час святкування Дня визволення в Італії невідомі скоїли напади на учасників ходи

Святкування 81-ї річниці визволення Італії від нацизму та фашизму 25 квітня було затьмарене серією нападів на учасників акцій з українською символікою. Інциденти із застосуванням сили, використанням спецзасобів та навіть стріляниною викликали гостру реакцію Рима та українських дипломатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Демонстрації, що мали б символізувати перемогу над тиранією, супроводжувалися проявами нетерпимості до української символіки. Зафіксовано декілька резонансних випадків, зокрема у Римі двоє демонстрантів отримали поранення внаслідок пострілів із пневматичної зброї, здійснених невідомими.

У Болоньї представникам Європейської демократичної партії офіційно відмовили в участі у ході лише через наявність українського прапора.

У Мілані та інших містах проти активістів застосовували перцевий спрей, а частину учасників піддавали словесним образам.

Окрім українців, під удар потрапила і Єврейська бригада – її представники були змушені покинути марш під посиленою охороною поліції через агресивну поведінку інших мітингувальників.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з жорстким засудженням нападів. За її словами, «атаки на тих, хто несе український прапор» сталися під час демонстрацій 25 квітня – символу народу «який бореться за свою свободу проти агресора».

Українське дипвідомство в Італії висловило глибоке обурення фактами дискримінації.

«Насильство проти тих, хто виступає проти щоденного вбивства невинних людей, депортації дітей та спроб Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися», – зазначили у дипвідомстві.

У пресслужбі Європейської демократичної партії повідомили, що члену їхньої італійської політичної партії відмовили у доступі до ходи в Болоньї 25 квітня лише за те, що він ніс український прапор.

«Це не поодинокий випадок. Як повідомляється, італійських радикалів обприскали перцевим спреєм з тієї ж причини, двоє демонстрантів у Римі були поранені пострілами з пневматичної зброї невідомими особами, а Єврейська бригада була виключена з ходи», – ідеться в повідомленні.

Там додали, що ці факти викликають серйозну стурбованість та висловили повну солідарність з усіма постраждалими.

Як відомо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні опинилася в центрі скандалу через різку критику з боку Дональда Трампа та російського пропагандиста Володимира Соловйова. 

