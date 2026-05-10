Путін заявив, що Україна не готова до обміну полоненими

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Володимир Путін зазначив, що Росія нібито пропонувала Україні обмін полоненими ще 5 травня, але отримала відмову 

Російський диктатро Володимир Путін заявив, що українська сторона нібито відмовилася від проведення масштабного обміну полоненими. Про це пише «Главком».

За його словами, Росія ще 5 травня передала список із 500 українських військовослужбовців для повернення, проте Київ спершу взяв час на роздуми, а згодом начебто повідомив про неготовність до процедури.

«Ми 5 травня передали українській стороні пропозиції про обмін і направили в Україну список із 500 українських військовослужбовців, які перебувають у Росії. Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо, не всі 500, можливо, 200. А потім взагалі вони зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну», – заявив Путін.

Російський диктатор також стверджує, що Москва підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа щодо обміну у форматі «1000 на 1000». Путін додав, що тепер розраховує на відповідну реакцію української влади на американську пропозицію.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

«Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну. Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною», – додав глава України.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. 

Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

До слова, в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. У коментарі журналістам в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова. Той запропонував Москву як місце зустрічі лідерів. «Москва – столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», – заявив він.

Путін заявив, що Україна не готова до обміну полоненими
Росія вдарила по багатоповерховому будинку у Харкові
Командування РФ наказало окупантам вийти на околиці Краматорська до кінця травня
Лінія фронту станом на 9 травня 2026. Зведення Генштабу
На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь
На Прикарпатті легковик після зіткнення з автобусом упав у річку
