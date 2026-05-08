Зеленський підтвердив перемирʼя та обмін полоненими з Росією

Президент: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому

Президент зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими

Президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Цими днями було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями. Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

«Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну. Дякую Президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною», – додав глава України.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. «Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир'я (9, 10 та 11 травня). У Росії це свято присвячене Дню перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні. Це перемир'я передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1 000 полонених з кожної країни», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Зауважимо, станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала навіть імітаційної готовності до деескалації. Навпаки, ворог посилив тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку.

До слова, російський диктатор Володимир Путін переймається за парад 9 травня у Москві, тому не лише оголосив перемир’я, а ще й лякає ударами по Києву. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.