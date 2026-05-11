Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, як формувався «список 1000»

Бійці, які повернулися з полону 24 квiтня 2026 року

Координаційний штаб повідомив, що перемовний процес щодо обміну полоненими між Україною та РФ досі триває

Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляється, це стало можливим завдяки результатам перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулись напередодні. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і РФ.

«Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про оборонців з боку Української держави і є одним з кроків до справедливого миру», – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб зазначив, що перемовний процес наразі триває. Щоб зберегти його ефективність, він закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації з неофіційних джерел.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

«Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну. Дякую президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь. Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною», – додав глава України.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що українська сторона нібито відмовилася від проведення масштабного обміну полоненими.

Востаннє обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 українські воїни.