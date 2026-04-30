Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси
Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба закликав українців завжди мати базовий запас води через загрозу ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури
У кожній оселі має бути запас: Олексій Кулеба закликав українців готуватися до найгірших сценаріїв

Україна готує комплексний захист систем водопостачання по всій території країни через загрозу цілеспрямованих атак з боку Росії на критичну інфраструктуру. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає «Главком» з посиланням на «24 канал».

Стратегія захисту водоканалів

За словами посадовця, уряд уже затвердив відповідні плани стійкості, які охоплюють не окремі області, а всю державу. Основними напрямками роботи є фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення водоканалів і насосних станцій резервним живленням.

Також влада зосереджена на розвитку розподіленої генерації та створенні альтернативних схем водопостачання. Олексій Кулеба наголосив, що питання води є базовою безпекою, оскільки жити в режимі обмежень без водопостачання значно складніше, ніж без електроенергії.

Поради для громадян

Віцепрем’єр-міністр закликав українців бути готовими до можливих ударів ворога. Зокрема, громадянам рекомендують завжди мати вдома базовий запас води та критично ставитися до інформації, щоб не стати жертвою російської пропаганди.

«Ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася», – підкреслив Кулеба, додавши, що спрогнозувати точний час або цілі майбутніх атак неможливо.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення неодноразово атакувала об'єкти української інфраструктури, зокрема гідротехнічні споруди. Одним із наймасштабніших злочинів став підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року, що спричинило гуманітарну та екологічну катастрофу на півдні України. Раніше експерти та медіа неодноразово попереджали, що в разі посилення енергетичного терору під загрозою можуть опинитися системи водопостачання щонайменше у десяти областях України.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували греблю Печенізького водосховища на Харківщині. За словами військових, вона перебуває у належному технічному стані. 

Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси
Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси
