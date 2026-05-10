Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін і Шредер під час зустрічі у Москві, 2018 рік
фото з відкритих джерел

Пропозицію Путіна Берлін розцінює як «удавану»

Уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою. Офіс колишнього очільника уряду ФРН поки не коментує ініціативу. Як інформує «Главком», про це пише Bild.

Зазначається, що пропозицію Путіна Берлін розцінює як «удавану». У німецьких урядових колах заявили, що подібні висловлювання з Москви звучали і раніше, а запропонований варіант «не заслуговує на довіру».

Нагадаємо, Путін поділився зі своїми пропагандистами фантазіями про переговірника з Росією від Євросоюзу, який би його влаштував. Диктатор додав, що його би влаштувала на роль переговірника від імені ЄС кандидатура колишнього канцлера Німеччини Гергарда Шредера.

Шредер обіймав цю посаду від 1998 до 2005 року. Його вже багато років жорстко критикують через тісні особисті та економічні зв’язки з Росією.

Після того, як його усунули з посади голови уряду, Шредер багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Росія була зацікавлена у припиненні війни, запевняв він після кожної цієї зустрічі.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. 

Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

До слова, в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. У коментарі журналістам в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова. Той запропонував Москву як місце зустрічі лідерів. «Москва – столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», – заявив він.

