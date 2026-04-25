США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Міністр фінансів США Скот Бессент зазначив, що російська нафта, яка знаходиться на воді, значною мірою вичерпана

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які зараз перебувають у морі. Він також сказав, що поновлення одноразового винятку для іранської нафти у морі повністю виключене. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Бессент наголосив, що позиція адміністрації щодо Тегерана є максимально жорсткою – будь-яке послаблення санкцій для іранської нафти на воді повністю виключене.

Міністр фінансів Бессент підкреслив, що чинна морська блокада працює ефективно, і постачання іранських енергоресурсів припинено. Аналогічний підхід застосовується і до російських нафтопродуктів: Бессент не бачить підстав для чергового продовження пільгового періоду. На його думку, запаси російської нафти, що перебували у транзиті під час запровадження обмежень, уже фактично вичерпані, тому подальше пом'якшення санкційного режиму не планується.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. 

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

Читайте також

20-й пакет санкцій, ухвалений нещодавно, став черговим етапом у політиці тиску на Кремль
ЄС розпочав підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії: подробиці
23 квiтня, 16:57
Трубопроводи на нафтоперекачувальній станції нафтопроводу «Дружба» в Адамово
РФ зупинить транзит нафти з Казахстану до Німеччини – Reuters
21 квiтня, 16:07
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
21 квiтня, 12:25
Українці відмовилися грати з країною-агресором
Збірна України з водного поло отримала технічну поразку за відмову грати з Росією
13 квiтня, 16:53
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з США
12 квiтня, 02:28
Лондон почав дистанціюватися від США
Лондон засумнівався у США як стратегічному союзнику: що сталося
8 квiтня, 19:42
США втратили літаки під час рятувальної місії в Ірані
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі
Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі
26 березня, 01:31

США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
ЄС починає обмежувати імпорт російського газу – Bloomberg
ЄС починає обмежувати імпорт російського газу – Bloomberg
ЄС вирішив припинити фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон
ЄС вирішив припинити фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти

Новини

Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
23 квiтня, 04:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
