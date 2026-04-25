США не планують продовжувати винятки для купівлі російської нафти

Міністр фінансів США Скот Бессент зазначив, що російська нафта, яка знаходиться на воді, значною мірою вичерпана

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які зараз перебувають у морі. Він також сказав, що поновлення одноразового винятку для іранської нафти у морі повністю виключене. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Бессент наголосив, що позиція адміністрації щодо Тегерана є максимально жорсткою – будь-яке послаблення санкцій для іранської нафти на воді повністю виключене.

Міністр фінансів Бессент підкреслив, що чинна морська блокада працює ефективно, і постачання іранських енергоресурсів припинено. Аналогічний підхід застосовується і до російських нафтопродуктів: Бессент не бачить підстав для чергового продовження пільгового періоду. На його думку, запаси російської нафти, що перебували у транзиті під час запровадження обмежень, уже фактично вичерпані, тому подальше пом'якшення санкційного режиму не планується.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій.

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.