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    Події в Україні

    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей

    Двом порушникам тепер загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів - Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двом порушникам тепер загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів
    фото: пресслужба ДПСУ

    Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися провезти до Румунії незадекларовані кошти

    Двоє чоловіків везли на BMW в Румунію незадекларовану валюту. Сума становила понад 33 мільйони гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

    Українців вдалося затримати. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів.

    «Чоловіки на двох BMW везли в Румунію незадекларовану валюту в еквіваленті на суму понад 33 мільйони гривень», – пишуть у ДПСУ.

    Обидва чоловіки прямували в Румунію через пункт пропуску «Порубне», обравши смугу руху «зелений коридор».

    В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.

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    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей
    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Молдовою румунські митники вилучили у подружжя з Києва понад $1 мільйон США, а також ювелірні вироби та деякі інші цінні предмети. Під час допиту подружжя заявило, що переплутало сумку, коли виїжджало з Києва.

    Теги: прикордонники росія окупанти війна штраф Україна окупація BMW #stoprussia
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    Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей