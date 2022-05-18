Двоє українців хотіли обманом вивезти в Румунію 33 млн грн, але залишилися без грошей

Двом порушникам тепер загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів

Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися провезти до Румунії незадекларовані кошти

Двоє чоловіків везли на BMW в Румунію незадекларовану валюту. Сума становила понад 33 мільйони гривень. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Українців вдалося затримати. Їм загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості від вилучених коштів.

«Чоловіки на двох BMW везли в Румунію незадекларовану валюту в еквіваленті на суму понад 33 мільйони гривень», – пишуть у ДПСУ.

Обидва чоловіки прямували в Румунію через пункт пропуску «Порубне», обравши смугу руху «зелений коридор».

В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тисяч доларів США та 198,5 тисяч євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тисяч доларів та майже 250 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Молдовою румунські митники вилучили у подружжя з Києва понад $1 мільйон США, а також ювелірні вироби та деякі інші цінні предмети. Під час допиту подружжя заявило, що переплутало сумку, коли виїжджало з Києва.