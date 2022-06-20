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    Події в Україні

    В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

    В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Жителів міста закликали залишатися в укриттях

    Сьогодні зранку в Одесі пролунав вибух. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

    Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

    Водночас прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ніч у місті пройшла під звуки сирен, проте без обстрілів.

    Також Братчук повідомив, що у Чорному морі ворог тримає у готовності до нанесення ракетних ударів. «У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад: три надводні та три підводні носії крилатих ракет, чий загальний арсенал становить 36 ракет, а також три ВДК», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в ніч на 19 червня російські війська атакували Одеську область ракетами, українським силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося їх збити.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ