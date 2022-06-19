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    Новини

    Президент попередив про небезпеку для трьох областей (відео)

    Зеленський попередив про небезпеку для Харкова, Запоріжжя та Донбасу - Президент попередив про небезпеку для трьох областей (відео)
    Зеленський попередив про небезпеку для Харкова, Запоріжжя та Донбасу
    фото: Офіс президента

    Зеленський повідомив про наджорстокі бої на Донбасі

    Російські загарбники хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

    «Попереджаємо партнерів: окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно будемо і на це відповідати», – зазначив Зеленський.

    Він також повідомив про наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил.

    «Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні!» – сказав президент.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу.

    Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

    Згодом у лікарні помер один з постраждалих.

    Теги: росія окупанти армія війна Володимир Зеленський Авдіївка Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент попередив про небезпеку для трьох областей (відео)