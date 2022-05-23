Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 травня

Росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили

Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України. Триває 89 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Ніч була суцільною повітряною тривогою. Окупанти двічі обстріляли з ураганів Апостолівську громаду. Влучили між населеними пунктами. Людей не зачепило. Інформація щодо наслідків обстрілів з’ясовується.

Житомирщина

У Коростені вночі уламками збитої ракети пошкоджено три будинки. Внаслідок влучання іншої ракети пошкоджено промисловий об'єкт. Жертв та постраждалих на даний момент немає. Детальна інформація уточнюється.

Сумщина

Вночі ворог обстріляв зі своєї території околиці міста Білопілля. Інформація щодо постраждалих, втрат і руйнувань наразі уточнюються.

Харків

Ніч у місті минула із тривогами та поодинокими обстрілами. За добу - двоє поранених. По області обстрілювали Циркуни, є двоє поранених. Піддавалися обстрілам місто Первомайський (один поранений), одна людина постраждала в Балаклії. Уночі обстрілів окупантів зазнав Чугуївський район, горіли приватні будинки, магазин та кафе. Постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Луганщина

Росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали та відступили. Всього обстріляно 19 населених пунктів за добу. По області пошкоджено або зруйновано 70 об’єктів житлового фонду: в Лисичанську, Новодружеську, Золотому, Нирковому, Миколаївці, Катеринівці, Гірському, також у Сєвєродонецьку. Одна людина загинула, у лікарні у Дніпрі померла дівчинка з Привілля, що отримала поранення 07.05. Є двоє поранених серед цивільних.

Донеччина

Обстріли по всій лінії. Значні руйнування внаслідок обстрілів у Авдіївці: пошкоджено щонайменше 20 будинків, школа. Постійні обстріли позицій навколо села Воздвиженка та смт Миронівка (Світлодарська громада), зруйновано міст біля смт Луганське. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих встановлюється.

Миколаївщина

Вночі ворог обстріляв Миколаїв з РСЗО «смерч». Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Також знов від обстрілів потерпала Широківська громада. Влучили в господарські будівлі, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

Херсонщина

Окупанти продовжують обстрілювати окуповані населені пункти та знищувати соціальні об’єкти і будинки мирних жителів. Критичний стан у селах Олександрівка та Осокорівка. Там пошкоджено практично кожне подвір’я. Є загиблі та постраждалі. У Білозерці через обстріли касетними снарядами частково зруйновано 10 будинків, загинули троє людей. Кількість поранених невідома. Важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів. Область в цілому в критичному стані.

Триває 89-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За даними Генштабу ворог збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.