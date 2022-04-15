На Одещині ЗСУ збили черговий безпілотник «Орлан-10»

«Орлан-10» вважається одним з найновітніших безпілотників у російській армії

Військові одеської 28 ОМБр збили черговий ворожий безпілотник на Одещині. Йдеться про «Орлан-10», повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Подія, очевидно, сталася 14 квітня.«Хочу привітати воїнів 28-ої ОМБ імені Лицарів Зимового Походу. Вони збили чергову птаху, «10-го Орлана», безпілотника Російської Федерації», – сказав Братчук.

До слова, «Орлан-10» вважається одним з найновітніших безпілотників у російській армії. Тому є значною втратою для окупанта.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

До слова, полк «Азов» повідомив, скільки знищено російських окупантів у Маріуполі.