Посол Німеччини: Війна Росії проти України змінила все і всіх

Демонстрація на підтримку України і проти російського вторгнення на площі Вільгельм Пляц у Штуттгарді 26 лютого

«Не тільки в Німеччині, але й в Україні дуже багато людей просто не вірили, що може статися такий напад»

Війна Росії проти України змінила все і для всіх. Адже не тільки в Німеччині, але й в Україні дуже багато людей просто не вірили, що може статися такий напад. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За словами дипломатки, Німеччина відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну дуже швидко. Однак офіційному Берліну знадобилося багато часу, щоб відкрились очі на справжню Росію.

«Думаю, це пояснюється тим, що у нас були дуже давні стосунки з Росією і тим, що німецька політика була завжди такою консенсусною, що усі німецькі лідери намагались з усіма комунікувати, щоб покращити світ і наші стосунки. З Росією така політика зовсім не спрацювала, і це стало зрозуміло тепер для більшості німецьких політиків», – сказала Анка Фельдгузен.

Напередодні федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами».

Йдеться про 40 співробітників дипломатичного персоналу посольства, які, як вважається, працюють на російські спецслужби. Територію ФРН дипломати мають залишити протягом п’яти днів.

Як раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів. У Німеччині вважають, що вони займаються своєю діяльністю у двох основних напрямках. По-перше, це збір інформації про німецьких політиків, бізнесменів, критиків Росії, з подальшою передачею цих даних у Кремль. Також російські шпигуни займаються розхитуванням ситуації в країні: «Путін дозволить своїх шпигунам робити що завгодно, аби вбити клин у наше суспільство».

Нагадаємо, Литва ставить на паузу дипломатичні стосунки з Росією