Окупований Крим ставить рекорди з зараження коронавірусом



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Всього на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 761 випадок нової коронавірусної інфекції

Якщо вірити окупаційній владі, вчора була зареєстровано майже чотири десятки хворих, і це найвищий показник за добу

У суботу, 4 липня на території окупованого Криму підтверджено 38 нових випадків коронавірусної інфекції. Один випадок виявлено під час звернення за медичною допомогою, 33 – під час проведення протиепідемічних заходів, 4 – під час скринінгу здорових осіб. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи.

Всього на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 761 випадок нової коронавірусної інфекції. 38 з них привезені з-за кордону, 95 випадків завезені з Росії і виявлені по контакту з ними, 551 випадок виявлено під час звернення за медичною допомогою і по контакту з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 77 – під час лабораторного скринінгу здорових осіб.

За минулу добу усіма лабораторіями на території півострова, що здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію обстежено 2099 осіб.

Видужали за весь період – 568 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).