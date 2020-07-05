  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупований Крим ставить рекорди з зараження коронавірусом

    • Розсилка
    Всього на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 761 випадок нової коронавірусної інфекції - Окупований Крим ставить рекорди з зараження коронавірусом
    Всього на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 761 випадок нової коронавірусної інфекції

    Якщо вірити окупаційній владі, вчора була зареєстровано майже чотири десятки хворих, і це найвищий показник за добу

    У суботу, 4 липня на території окупованого Криму підтверджено 38 нових випадків коронавірусної інфекції. Один випадок виявлено під час звернення за медичною допомогою, 33 – під час проведення протиепідемічних заходів, 4 – під час скринінгу здорових осіб. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи.

    Всього на поточний період в окупованому Криму зареєстровано 761 випадок нової коронавірусної інфекції. 38 з них привезені з-за кордону, 95 випадків завезені з Росії і виявлені по контакту з ними, 551 випадок виявлено під час звернення за медичною допомогою і по контакту з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 77 – під час лабораторного скринінгу здорових осіб.

    За минулу добу усіма лабораторіями на території півострова, що здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію обстежено 2099 осіб.

    Видужали за весь період – 568 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

    Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

    Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

    Крим окупація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ