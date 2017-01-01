Обшуків у НАБУ немає - Ситник

Ситник вважає, що тертя між правоохоронними органами будуть і надалі

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник спростовує інформацію про обшуки в НАБУ Службою безпеки України. «Мабуть, такі інциденти будуть постійно, завжди є перетин компетенції правоохоронних органів. Я не думаю, що таких інцидентів не буде в майбутньому», – сказав він, коментуючи інцидент з першим



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Ситник вважає, що тертя між правоохоронними органами будуть і надалі

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник спростовує інформацію про обшуки в НАБУ Службою безпеки України.

«Мабуть, такі інциденти будуть постійно, завжди є перетин компетенції правоохоронних органів. Я не думаю, що таких інцидентів не буде в майбутньому», – сказав він, коментуючи інцидент з першим заступником глави Державної міграційної служби Діною Пімаховою.

За його словами, «тертя між правоохоронними органами» час від часу стаються в багатьох країнах світу через перетин повноважень різних органів.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ. За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мали намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України, «оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД», інформують у Бюро.

Після розмови з Луценком Ситник заявив, що ніхто з працівників НАБУ затриманий не буде.

Джерело: Радіо Свобода