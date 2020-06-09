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    ОБСЄ побачила вантажівки у лісі біля кордону з Росією

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    В ОБСЄ&nbsp;<span>зафіксували щонайменше шість причепів та вантажівок, а також дві легкі вантажівки</span> - ОБСЄ побачила вантажівки у лісі біля кордону з Росією
    В ОБСЄ зафіксували щонайменше шість причепів та вантажівок, а також дві легкі вантажівки

    Інспектори ОБСЄ прозвітували про пересування вантажівок на окупованому росіянами Донбасі

    Моніторингова місія ОБСЄ знову виявила вантажівки у двох місцях у прикордонних з Росією окупованих районах Донбасу, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні.

    Про це повідомляється в опублікованому ввечері 8 червня звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

    «Увечері 5 червня в лісистому районі приблизно за 2,6 км на схід від н. п. Глинка (60 км на південний схід від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував щонайменше 6 причепів та вантажівок, а також 2 легкі вантажівки, припарковані приблизно за 400 м на північ від кордону з Російською Федерацією», - йдеться у звіті.

    Крім того, в іншому випадку, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (72 км на південний схід від Донецька) той же БПЛА зафіксував приблизно 7 автомобілів, зокрема вантажівки, причепи та легкі вантажівки, припарковані біля лісопосадки приблизно за 200 м на північний схід від ґрунтової дороги на виїзд з України «в районі, де немає офіційних пунктів пропуску на кордоні».

    Окремо в СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики російських збройних формувань заборонили вести спостереження патрулю Місії в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівки: «7 червня, здійснюючи спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівки (кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), спостерігачі не зафіксували пасажиро-транспортного потоку в жодному напрямку. Приблизно через 5 хвилин член збройних формувань наказав спостерігачам залишити цей район».

    Як відомо, у попередньому звіті СММ ОБСЄ від 6 червня також повідомлялося про виявлення пересування вантажівок військового типу через неконтрольовані ділянки кордону в окупованих районах Луганщини.

    Так, у період між 20:40 4 червня та 00:24 5 червня БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував автоколону вантажівок, що заїжджали до України, та ще одну автоколону вантажівок, які виїжджали з України, ґрунтовою дорогою неподалік н. п. Черемшиного (непідконтрольний урядові, 59 км на південний схід від Луганська) біля кордону з Російською Федерацією в місці, де немає контрольно-пропускних пунктів.

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донеччина вантажівки окуповані території
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